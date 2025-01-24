«Профессор Ноле, студенты любят тебя». Юрфак в Белграде поддержал Джоковича на АО

Студенты юридического факультета одного из университетов Белграда поддерживали 37-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича в матче со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в полуфинале Australian Open — 2025. Сегодня, 24 января, сербский теннисист при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы в матче со Зверевым из-за травмы.

Юные болельщики сделали групповое фото с большим плакатом, на котором было написано: «Профессор Ноле, студенты любят тебя».

Фото: https://x.com/blokadapravni

Ранее Джокович после матча третьего круга АО с Томашем Махачем ( 6:1, 6:4, 6:4) оставил надпись на камере в поддержку 20-летней студентки Сони Понивич, которая находится в тяжёлом состоянии в больнице после того, как её сбили на тротуаре в Белграде во время митинга учащихся.