Первый финал АО с 2019 года, где встретятся первая и вторая ракетки мира

Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянским теннисном Янником Синнером и второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым станет первым финалом на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.

В 2019 году в финале Australian Open сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл испанца Рафаэля Надаля (вторая ракетка мира). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:3 в пользу серба.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.