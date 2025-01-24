Первый финал АО с 2019 года, где встретятся первая и вторая ракетки мира
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Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянским теннисном Янником Синнером и второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым станет первым финалом на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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2
Александр Зверев
А. Зверев
В 2019 году в финале Australian Open сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл испанца Рафаэля Надаля (вторая ракетка мира). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:3 в пользу серба.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
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