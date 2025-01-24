Джокович опубликовал пост по итогам Australian Open — 2025, где пожелал Звереву победы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях опубликовал пост по итогам Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Пытался восстановиться к сегодняшнему матчу, но смог лишь немного поднапрячься. Тем не менее на Australian Open в этом году можно извлечь положительные моменты. Поздравляю Александра Зверева с выходом в очередной финал «Большого шлема». Я желаю тебе выиграть титул, потому что ты этого заслуживаешь, мой друг», — написал Джокович в социальных сетях.

Напомним, Новак Джокович в матче 1/2 финала Australian Open — 2025 с немцем Александром Зверевым при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы из-за травмы.