Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России

Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России
Комментарии

Федерация тенниса Австралии посоветовала игрокам не выступать на турнирах в России после того, как Танаси Коккинакис принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«В течение нескольких лет Tennis Australia публично и в частном порядке поддерживала украинских спортсменов и добивалась соблюдения политики и рекомендаций федерального правительства в отношении России. Эта поддержка продолжается.

Мы советуем спортсменам воздержаться от участия на турнирах в России и ведём переговоры с Министерством иностранных дел Австралии, чтобы предоставить игрокам информацию о возможных последствиях выступлений в этом регионе», – сказано в заявлении Tennis Australia.

Материалы по теме
Синнер второй год подряд пробился в финал АО. Суперсерия Янника продлилась до 20 матчей
Синнер второй год подряд пробился в финал АО. Суперсерия Янника продлилась до 20 матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android