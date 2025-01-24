Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России

Федерация тенниса Австралии посоветовала игрокам не выступать на турнирах в России после того, как Танаси Коккинакис принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«В течение нескольких лет Tennis Australia публично и в частном порядке поддерживала украинских спортсменов и добивалась соблюдения политики и рекомендаций федерального правительства в отношении России. Эта поддержка продолжается.

Мы советуем спортсменам воздержаться от участия на турнирах в России и ведём переговоры с Министерством иностранных дел Австралии, чтобы предоставить игрокам информацию о возможных последствиях выступлений в этом регионе», – сказано в заявлении Tennis Australia.