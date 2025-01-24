Чесноков: российские теннисисты провалили Australian Open в мужском разряде

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил выступление россиян на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Мужчины этот Australian Open явно провалили, выступили ниже своих возможностей, но девушки показали себя хорошо. Если складывать выступления, то получилось довольно неплохо. Очень порадовала Павлюченкова, она одержала несколько очень хороших побед, и молодцы девчонки, дошедшие до полуфинала в паре, — жаль, что не удалось выиграть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, российские теннисисты неудачно выступили на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Павел Котов, Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв покинули турнир после первого круга. Даниил Медведев вылетел во втором круге, Карен Хачанов — в третьем. Турнир проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд составляет $ 59,7 млн.