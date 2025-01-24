Андрей Рублёв впервые прокомментировал неудачное выступление на Australian Open — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил свой результат на Australian Open — 2025. В первом круге он проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

— Как ты справляешься после поражения в Австралии?

— Нормально себя чувствую, лучше, чем после прошлогодней Австралии. Обидно проиграть два первых круга, но ощущаю себя в разы лучше, чем в прошлый год. Там я начал сезон с победного турнира и четвертьфинала. Мне было намного тяжелее, ужаснее, в разы хуже.

А сейчас — да, результат плохой, но ощущаю себя лучше. И сама игра… Сам понимаю, что выступал сильнее, прибавляю во всём. Просто нужно продолжать — и оно где-то обязательно выстрелит, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».