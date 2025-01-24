Андрей Рублёв объяснил, с чем связано провальное начало сезона

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, с чем связано неудачное начало сезона-2025.

«В том году делал много глупостей. В плане результатов начал сезон офигенно, но делал много неправильных вещей, сама игра была. В Австралии, в Гонконге на первых стадиях плохо действовал. Очень много страдал, не попадал, ничего не получалось, еле перебивая, выигрывал матчи.

Там и немножко помогли соперники в тот момент. А в этом году два матча с первого круга — достаточно прилично, для первого круга особенно был хороший уровень игры, и просто в этот раз они классно выступили», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Рублёв проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7). Ранее россиянин вылетел в первом круге турнира в Гонконге.