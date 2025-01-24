Вихлянцева: я была шокирована, что Джокович снялся с матча со Зверевым

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о снятии 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича с матча со второй ракеткой мире немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2025.

«Было очень грустно, что мужские полуфиналы на Australian Open были не такими интригующими, как женские. Если брать матч Соболенко, он не был наполнен большим количеством суперрозыгрышей. Но матч Киз и Швёнтек было очень интересно смотреть, особенно третий сет. Сегодня я включила матч Зверева с Джоковичем при счёте 5:4 и смотрела тай-брейк. Было классно. Но в определённый момент я была шокирована, что Новак Джокович снялся с матча. А также была удивлена, что эту игру поставили на дневную сессию. При всём уважении к первой ракетке Синнеру, матч Джокович — Зверев привлёк бы больше зрителей, а также они оба из Европы. Это не Америка, откуда Шелтон. Европейским зрителям было бы удобнее смотреть этот матч.

Другой вопрос, насколько травма беспокоила Новака Джоковича? Мы же видели его скандал с организаторами: ведущий, который посмеялся, и буйные зрители на трибунах. Новак хочет выиграть 25-й титул «Большого шлема», но ставит здоровье на первое место и понимает, что у него уже есть золото Олимпиады в кармане, а 25-й титул придёт. Жалко, что в Австралии, где он побеждал чаще всего, Новак снялся в полуфинале из-за травмы», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.