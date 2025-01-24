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Вихлянцева: я была шокирована, что Джокович снялся с матча со Зверевым

Вихлянцева: я была шокирована, что Джокович снялся с матча со Зверевым
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о снятии 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича с матча со второй ракеткой мире немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Было очень грустно, что мужские полуфиналы на Australian Open были не такими интригующими, как женские. Если брать матч Соболенко, он не был наполнен большим количеством суперрозыгрышей. Но матч Киз и Швёнтек было очень интересно смотреть, особенно третий сет. Сегодня я включила матч Зверева с Джоковичем при счёте 5:4 и смотрела тай-брейк. Было классно. Но в определённый момент я была шокирована, что Новак Джокович снялся с матча. А также была удивлена, что эту игру поставили на дневную сессию. При всём уважении к первой ракетке Синнеру, матч Джокович — Зверев привлёк бы больше зрителей, а также они оба из Европы. Это не Америка, откуда Шелтон. Европейским зрителям было бы удобнее смотреть этот матч.

Другой вопрос, насколько травма беспокоила Новака Джоковича? Мы же видели его скандал с организаторами: ведущий, который посмеялся, и буйные зрители на трибунах. Новак хочет выиграть 25-й титул «Большого шлема», но ставит здоровье на первое место и понимает, что у него уже есть золото Олимпиады в кармане, а 25-й титул придёт. Жалко, что в Австралии, где он побеждал чаще всего, Новак снялся в полуфинале из-за травмы», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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