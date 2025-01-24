Вихлянцева: Соболенко сможет взять Australian Open в третий раз подряд

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз.
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«Соболенко и Киз будут бить сильно, но вопрос в том, кто будет точнее. Также нужно учесть, что Киз иногда беспокоят травмы и бедро. Многим понятно, что Арина будет фаворитом в этом финале, но Мэдисон тоже умеет бить. Ей удобно, что Соболенко будет давать ей эту силу. Обеим теннисисткам удобны эти мячи. Конечно, мы не увидим суперпродолжительных розыгрышей. Но я видела статистику, и Арина изменила подброс при подаче. У неё стали лучше проходить косые и кручёные мячи. Кажется, Соболенко может добавить вариативности и дёргать Мэдисон Киз острыми и короткими ударами. Думаю, Арина сможет взять Australian Open в третий раз подряд», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 24 января 2025
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