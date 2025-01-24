Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: Соболенко сможет взять Australian Open в третий раз подряд

Вихлянцева: Соболенко сможет взять Australian Open в третий раз подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Соболенко и Киз будут бить сильно, но вопрос в том, кто будет точнее. Также нужно учесть, что Киз иногда беспокоят травмы и бедро. Многим понятно, что Арина будет фаворитом в этом финале, но Мэдисон тоже умеет бить. Ей удобно, что Соболенко будет давать ей эту силу. Обеим теннисисткам удобны эти мячи. Конечно, мы не увидим суперпродолжительных розыгрышей. Но я видела статистику, и Арина изменила подброс при подаче. У неё стали лучше проходить косые и кручёные мячи. Кажется, Соболенко может добавить вариативности и дёргать Мэдисон Киз острыми и короткими ударами. Думаю, Арина сможет взять Australian Open в третий раз подряд», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?
Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android