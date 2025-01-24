«Виноват только ты». Андрей Рублёв рассказал, что можно извлечь из поражений

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что после поражений нужно уметь видеть, почему это произошло.

— Понятно, что дают победы. А что можно извлечь из поражений?

— Наверное, здесь нового ничего не добавить, всё так же будет звучать банально. Знаешь, когда говорят, что нужно сделать правильные выводы, однако в итоге 99% не умеют делать правильные выводы. Если действительно научиться правильно видеть, почему это с тобой произошло, то ведь виноват только ты. Не имеет значения, проиграл, тебя надурили, ограбили или избили, виноваты только ты и твоё отношение к этому.

И если научишься видеть, почему это произошло, то эти ситуации перестанут быть для тебя плохими. Стараюсь к этому прийти, потому чувствую себя намного лучше после этого Australian Open, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Напомним, Андрей Рублёв в первом круге Australian Open — 2025 проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7). Ранее россиянин вылетел в первом круге турнира в Гонконге.