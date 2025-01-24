«Очень мило». Кузнецова оценила поступок Зверева после матча с Джоковичем

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на снятие 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича с полуфинального матча Australian Open — 2025. В финал турнира вышел немец вторая ракетка мира Александр Зверев, который поддержал Джоковича после игры.

«К сожалению, не удался один из полуфиналов. Новак Джокович снялся с матча после проигранного первого сета со счётом 7:6 на тай-брейке, завершив невынужденной ошибкой с лёту справа. Что доказывает: на прошлом матче с Карлосом он правда травмировался, а не использовал медицинский перерыв, чтобы сбить соперника, как многие думают.

Новака так освистывали трибуны, когда он покидал корт… Можно понять зрителей, купивших билеты на матч, который продлился чуть больше часа. Очень мило со стороны Саши Зверева, заступившегося за Новака. В своей речи после игры он попросил болельщиков не освистывать Джоковича, аргументировав, что Новак отдал 20 лет жизни этому спорту и несколько раз выигрывал Australian Open. Конечно, если теннисист такого уровня не может закончить матч, это значит, что у него происходит со здоровьем что-то весомое. Давайте это уважать. Хороший поступок Александра, удачи ему в финале!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.