«Спасибо за энергию и поддержку!» Синнер опубликовал пост после выхода в финал AO-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Финааааал! Спасибо за энергию и поддержку! Приятно снова быть с вами на Australian Open», — написал Синнер в социальных сетях.

В 1/2 финала Australian Open — 2025 Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Это будет первый финал на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.

Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.