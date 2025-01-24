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«Спасибо за энергию и поддержку!» Синнер опубликовал пост после выхода в финал AO-2025

«Спасибо за энергию и поддержку!» Синнер опубликовал пост после выхода в финал AO-2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Финааааал! Спасибо за энергию и поддержку! Приятно снова быть с вами на Australian Open», — написал Синнер в социальных сетях.

В 1/2 финала Australian Open — 2025 Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Это будет первый финал на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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