«Спасибо за энергию и поддержку!» Синнер опубликовал пост после выхода в финал AO-2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии — 2025.
«Финааааал! Спасибо за энергию и поддержку! Приятно снова быть с вами на Australian Open», — написал Синнер в социальных сетях.
В 1/2 финала Australian Open — 2025 Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Это будет первый финал на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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