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Стали известны призовые российских теннисистов за участие в Australian Open — 2025

Стали известны призовые российских теннисистов за участие в Australian Open — 2025
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Российские теннисисты завершили своё выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Стали известны призовые спортсменов за участие в Australian Open — 2025.

  • Анастасия Павлюченкова - $ 418 950
  • Мирра Андреева -  $ 343 350
  • Вероника Кудерметова - $ 282 870
  • Дарья Касаткина - $ 264 600
  • Диана Шнайдер - $ 261 450
  • Карен Хачанов -  $ 182 700
  • Анна Блинкова  -  $ 144 270
  • Людмила Самсонова -  $ 144 270
  • Даниил Медведев -  $ 126 000
  • Андрей Рублёв -  $ 83 160

Напомним, российские теннисисты неудачно выступили на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Павел Котов, Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв покинули турнир после первого круга. Даниил Медведев вылетел во втором круге, Карен Хачанов — в третьем. В женском одиночном разряде лучшего результата добилась Анастасия Павлюченкова (1/4 финала). Турнир проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд составляет $ 59,7 млн.

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