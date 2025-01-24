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Стали известны призовые российских теннисистов за участие в Australian Open — 2025

Российские теннисисты завершили своё выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Стали известны призовые спортсменов за участие в Australian Open — 2025.

Анастасия Павлюченкова - $ 418 950

Мирра Андреева - $ 343 350

Вероника Кудерметова - $ 282 870

Дарья Касаткина - $ 264 600

Диана Шнайдер - $ 261 450

Карен Хачанов - $ 182 700

Анна Блинкова - $ 144 270

Людмила Самсонова - $ 144 270

Даниил Медведев - $ 126 000

Андрей Рублёв - $ 83 160

Напомним, российские теннисисты неудачно выступили на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Павел Котов, Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв покинули турнир после первого круга. Даниил Медведев вылетел во втором круге, Карен Хачанов — в третьем. В женском одиночном разряде лучшего результата добилась Анастасия Павлюченкова (1/4 финала). Турнир проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд составляет $ 59,7 млн.