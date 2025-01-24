«Один из худших дней моей подачи». Шелтон — о поражении в матче с Синнером на AO-2025

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал поражение на Australian Open — 2025 в полуфинальном матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
«Честно говоря, я очень разочарован. Ты выходишь на матч, зная, что играть с Янником очень тяжело. До сих пор я зарабатывал на жизнь в туре, умея завершать сеты, имея два сет-пойнта на своей подаче, и для меня было очень нехарактерно не выиграть первый сет. Очевидно, что, играя против первого номера мирового рейтинга, у вас будет мало шансов. Иногда ты упускаешь этот шанс, и соперник поднимает уровень. Сегодня сделал несколько правильных вещей. Мне нужно посмотреть статистику матча, но, вероятно, это был один из худших дней моей подачи на турнире, что разочаровывает», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
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Напомним, матч Бена Шелтона и Янника Синнера завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу итальянца. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
- 24 января 2025
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