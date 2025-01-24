«Синнеру ещё далеко до него». Кэхилл сравнил итальянца с Андре Агасси

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, высказался об игре подопечного на Australian Open — 2025

«Нелегко защищать титул турнира «Большого шлема» впервые в карьере. У Синнера были некоторые проблемы. Мы гордимся тем, как он ведёт себя на корте и за его пределами. Ему всего 23 года, но временами он намного мудрее нас. Янник — невероятный парень. Для нас неудивительно увидеть его снова в финале: ему нравится здесь играть. Сходство с Агасси? Да, у них похожий стиль, но не может быть двух одинаковых игроков. Андре был признанным чемпионом, Яннику ещё далеко, даже если он идёт по этому пути», — сказал Кэхилл на пресс-конференции.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Игра состоится в воскресенье, 26 января, и начнётся не ранее 11:30 мск.