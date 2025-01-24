Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Синнеру ещё далеко до него». Кэхилл сравнил итальянца с Андре Агасси

«Синнеру ещё далеко до него». Кэхилл сравнил итальянца с Андре Агасси
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, высказался об игре подопечного на Australian Open — 2025

«Нелегко защищать титул турнира «Большого шлема» впервые в карьере. У Синнера были некоторые проблемы. Мы гордимся тем, как он ведёт себя на корте и за его пределами. Ему всего 23 года, но временами он намного мудрее нас. Янник — невероятный парень. Для нас неудивительно увидеть его снова в финале: ему нравится здесь играть. Сходство с Агасси? Да, у них похожий стиль, но не может быть двух одинаковых игроков. Андре был признанным чемпионом, Яннику ещё далеко, даже если он идёт по этому пути», — сказал Кэхилл на пресс-конференции.

В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Синнер сыграет со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Игра состоится в воскресенье, 26 января, и начнётся не ранее 11:30 мск.

Материалы по теме
Янник Синнер второй раз в карьере вышел в финал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android