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Зверев отреагировал на поддержку Джоковича в преддверии финала Australian Open — 2025

Зверев отреагировал на поддержку Джоковича в преддверии финала Australian Open — 2025
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Олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира Александр Зверев поблагодарил 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича за поддержку перед финалом Australian Open — 2025.

«Слова Новака много значат для меня. Я уважаю его и восхищаюсь этим игроком. Очень жду воскресенья. Чувствую, что работа проведена — я готов. Посмотрим, как всё сложится. Да, давайте посмотрим, что будет в эти выходные», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Сегодня, 24 января, в полуфинале Australian Open — 2025 немецкий теннисист обыграл Джоковича, который при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы. В матче за титул чемпиона Australian Open — 2025 Зверев сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

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