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Андрей Рублёв ответил, почему тренируется в Москве после Australian Open

Андрей Рублёв ответил, почему тренируется в Москве после Australian Open
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о совместной тренировке с 19-й ракеткой мира Кареном Хачановым в Москве во Дворце тенниса «Лужники».

— Почему ты тренируешься в Москве уже четыре дня?
— Забыл, что у меня виза в Европу с 25 числа (улыбается), я не могу туда улететь до этой даты. После лечу в Монтеррей, Роттердам, Доху, Дубай, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Рублёв проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

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