«Сказала ему: «Не пиши мне, я не хочу тебя слышать». Киз — о необычном ритуале с Тиафо

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала о необычных взаимоотношениях с соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

«У нас есть такая шутка, что раньше он ничего не говорил мне перед турниром. А потом начал писать в четвертьфинале, полуфинале или ещё на какой-нибудь стадии, и я проигрывала в следующем раунде. Так что у нас появилось новое правило. Вот я его встретила несколько дней назад и сказала: «Не пиши мне, я вообще не хочу тебя слышать, просто оставь меня в покое, и мы поговорим после турнира», — сказала Киз на пресс-конференции.

Напомним, Киз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025. В матче за титул она сыграет с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.