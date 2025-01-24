Бен Шелтон рассказал, чему научился в матче с Янником Синнером на Australian Open

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, какие уроки усвоил после поражения в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в 1/2 финала Australian Open — 2025.
«Конечно, в матчах с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему буду стремиться в этом году. Эти парни – Синнер, Алькарас, Новак – доминировали на «Шлемах» последние пару лет. С тех пор, как я в туре, только эти ребята выигрывают «Шлемы». В свои плохие дни они умудряются выигрывать в трёх, четырёх сетах.
Я приближаюсь к тому, чтобы делать то же самое. Пройти целый матч и даже целую неделю без убойной подачи – для меня огромный плюс. Это возможность найти недостатки в игре против топов, а потом вернуться к стратегии. Это придает мне большую уверенность. Если бы я выиграл первую партию, то мог бы зацепиться и сыграть четыре или пять сетов. В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс", — сказал Шелтон на пресс-конференции.
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Напомним, матч Бена Шелтона и Янника Синнера завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу итальянца. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
- 24 января 2025
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