Янник Синнер — самый молодой игрок после Сампраса, кто вышел в финал AO два раза подряд

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим в финал Australian Open в одиночном разряде два раза подряд после 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса (1994-1995).

В 1/2 финала Australian Open — 2025 Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Это будет первый финал на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.

Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.