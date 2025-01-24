Янник Синнер — самый молодой игрок после Сампраса, кто вышел в финал AO два раза подряд
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Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим в финал Australian Open в одиночном разряде два раза подряд после 14-кратного победителя турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса (1994-1995).
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В 1/2 финала Australian Open — 2025 Синнер обыграл 20-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. В финале он встретится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Это будет первый финал на Australian Open с 2019 года, где сыграют друг против друга первая и вторая строчки мирового рейтинга.
Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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