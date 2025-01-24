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«Грустно видеть такие вещи». Синнер — о травме Джоковича

«Грустно видеть такие вещи». Синнер — о травме Джоковича
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Победитель двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер высказался о травме 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я не видел, так как разминался. Не смотрел вживую, уже после посмотрел, как это произошло. Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира «Большого шлема». Если Новак снялся, значит, у него были проблемы. Он побеждал здесь в прошлом, несмотря на различные обстоятельства, делал всё возможное для победы. Новак так много дал теннису за все эти годы. Грустно это видеть. Желаю ему скорейшего восстановления», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Сегодня, 24 января, сербский теннисист при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы в матче с Александром Зверевым из-за травмы.

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