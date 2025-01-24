«Грустно видеть такие вещи». Синнер — о травме Джоковича

Победитель двух турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер высказался о травме 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 2025.

«Я не видел, так как разминался. Не смотрел вживую, уже после посмотрел, как это произошло. Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира «Большого шлема». Если Новак снялся, значит, у него были проблемы. Он побеждал здесь в прошлом, несмотря на различные обстоятельства, делал всё возможное для победы. Новак так много дал теннису за все эти годы. Грустно это видеть. Желаю ему скорейшего восстановления», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Сегодня, 24 января, сербский теннисист при счёте 6:7 (5:7) отказался от продолжения борьбы в матче с Александром Зверевым из-за травмы.