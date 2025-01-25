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«Есть положительное предчувствие». Рублёв — о сезоне-2025

«Есть положительное предчувствие». Рублёв — о сезоне-2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от сезона-2025.

— Какая твоя любимая часть сезона?
— Не могу сказать. Австралия очень нравится в начале, потом Индиан-Уэллс у нас, Майами классный. Грунт сейчас, вроде, тоже классный. Мадрид, «Ролан Гаррос». Мне интересно, как этот год сложится. Есть положительное предчувствие, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Рублёв проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

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