Соболенко — Киз: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open — 2025

В субботу, 25 января первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз за титул Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Australian Open – 2025.

Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-1 (3-0 на харде). Киз одержала единственную победу над ней во втором круге Берлина-2021 (трава) — 6:4, 1:6, 7:5. Арина выигрывала в Цинциннати-2018, на Уимблдоне-2023, US Open — 2023 и в Пекине-2024.