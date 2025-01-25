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Соболенко — Киз: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open — 2025

Соболенко — Киз: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open — 2025
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В субботу, 25 января первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз за титул Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-1 (3-0 на харде). Киз одержала единственную победу над ней во втором круге Берлина-2021 (трава) — 6:4, 1:6, 7:5. Арина выигрывала в Цинциннати-2018, на Уимблдоне-2023, US Open — 2023 и в Пекине-2024.

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