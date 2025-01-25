Соболенко — Киз: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open — 2025
Поделиться
В субботу, 25 января первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз за титул Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Australian Open – 2025.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-1 (3-0 на харде). Киз одержала единственную победу над ней во втором круге Берлина-2021 (трава) — 6:4, 1:6, 7:5. Арина выигрывала в Цинциннати-2018, на Уимблдоне-2023, US Open — 2023 и в Пекине-2024.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2025
-
07:00
-
02:13
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:13
- 24 января 2025
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:41
-
22:18
-
21:50
-
21:38
-
21:08
-
20:52
-
20:24
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
18:29
-
17:57
-
17:47
-
17:37
-
17:29
-
16:59
-
16:57
-
16:45
-
16:42
-
16:25
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
15:58