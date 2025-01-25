Синнер выигрывал сет в 88 матчах подряд, последнее «сухое» поражение было от Джоковича
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продлил до 88 серию матчей в мужском одиночном разряде, в которых он выигрывал хотя бы один сет. 24 января теннисист нанёс поражение со счётом 3:0 (7:6 (7:2), 6:2, 6:2) американцу Бену Шелтону в австралийском Мельбурне и вышел в финал Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
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|6
|
|2
|2
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Последнее на текущий момент поражение Синнера без выигранных сетов состоялось 19 ноября 2023 года от легендарного сербского теннисистка Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP — 2023 — 3:6, 3:6.
В 2024 году Янник Синнер стал фигурантом допингового скандала, который не повлёк за собой его дисквалификацию или пересмотр результатов матчей и турниров.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
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