Мэдисон Киз повторила достижение китаянки Ли На на Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала первой теннисисткой за последние 12 лет, которая встретилась с первой и второй ракетками мира в полуфинале и финале Открытого чемпионата Австралии.

В 2013 году китаянка Ли На в полуфинале Australian Open обыграла россиянку Марию Шарапову (6:2, 6:2), занимавшую на тот момент вторую строчку рейтинга WTA, а в матче за титул уступила первой ракетке мира в тот момент белоруске Виктории Азаренко — 6:4, 3:6, 4:6.

Сегодня, 25 января, в Мельбурне на арене Рода Лэйвера Мэдисон Киз сыграет с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. В матче 1/2 финала Киз победила вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши.