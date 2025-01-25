Мэдисон Киз повторила достижение китаянки Ли На на Australian Open
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Американская теннисистка Мэдисон Киз стала первой теннисисткой за последние 12 лет, которая встретилась с первой и второй ракетками мира в полуфинале и финале Открытого чемпионата Австралии.
В 2013 году китаянка Ли На в полуфинале Australian Open обыграла россиянку Марию Шарапову (6:2, 6:2), занимавшую на тот момент вторую строчку рейтинга WTA, а в матче за титул уступила первой ракетке мира в тот момент белоруске Виктории Азаренко — 6:4, 3:6, 4:6.
Сегодня, 25 января, в Мельбурне на арене Рода Лэйвера Мэдисон Киз сыграет с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. В матче 1/2 финала Киз победила вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
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14
Мэдисон Киз
М. Киз
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