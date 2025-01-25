Джеки Чан посетил разминку Арины Соболенко перед финалом Australian Open — 2025

Популярный киноактёр, режиссёр, продюсер Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии – 2025 с американкой Мэдисон Киз.
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По информации репортёра Nine Кейси Деллаквы, тренировка была прервана, так как Соболенко была шокирована появлением знаменитого голливудского актёра. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга и сфотографировалась вместе.
Фото: Пресс-служба Australian Open
Фото: Пресс-служба Australian Open
Фото: Пресс-служба Australian Open
Матч за титул чемпионки АО-2025 между Соболенко и Киз пройдёт сегодня, 25 января, на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой турнира в Австралии.
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