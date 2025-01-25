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Эмма Радукану рассталась с тренером Ником Кавадеем

Эмма Радукану рассталась с тренером Ником Кавадеем
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Чемпионка US Open — 2021, 61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассталась с тренером Ником Кавадеем. Британский специалист разорвал сотрудничество из-за проблем со здоровьем.

«Я хотела бы поблагодарить Ника за отличное сотрудничество в течение последнего года и немного больше. Особенно после операций он помог мне вернуться в топ-60 мирового рейтинга. Я желаю ему всего наилучшего в его следующей главе, и я не сомневаюсь, что мы останемся на связи», — приводит слова Радукану The Guardian.

Британская теннисистка впервые начала работать с Кавадеем в детстве, и они возобновили сотрудничество перед прошлым сезоном, в котором 22-летняя спортсменка вернулась в топ-100 после операций на обоих запястьях и лодыжке.

Ранее Радукану критиковали за то, что она регулярно увольняла и меняла тренеров, и, в частности, за решение не продолжать сотрудничество с Эндрю Ричардсоном после того, как он помог ей выиграть Открытый чемпионат США в 2021 году.

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