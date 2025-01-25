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«У нас одинаковое отношение ко всем турнирам». Тренер Арины Соболенко — перед финалом АО

«У нас одинаковое отношение ко всем турнирам». Тренер Арины Соболенко — перед финалом АО
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Антон Дубров, тренер первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал об отношении команды к различным турнирам.

«Неважно, были ли мы в первом раунде или в финале, будь то турнир поменьше рангом или «Большой шлем», у нас одинаковое отношение ко всем соревнованиям. Мы продолжаем работать над тем, что, как мы знаем, работает, и получать удовольствие от проведённого времени, следя за тем, чтобы всё это было под контролем нашей энергии и нас самих, чтобы мы могли работать наилучшим образом», — приводит слова Дуброва пресс-служба Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Сегодня, 25 января, в Мельбурне на арене Рода Лэйвера состоится матч между Ариной Соболенко и 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз за титул чемпионки Открытого чемпионата Австралии – 2025.

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