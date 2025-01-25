Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей рассказал о будущей работе с Джоковичем на фоне его травмы

Маррей рассказал о будущей работе с Джоковичем на фоне его травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель трёх турниров «Большого шлема» бывший британский теннисист Энди Маррей рассказал о будущей работе со своим подопечным, седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Мы с Новаком договорились, что после турнира поговорим о будущем. Я думаю, он всегда готов выйти на корт и дать бой. Очевидно, что он не тренировался последние пару дней. Он тренировался прямо перед матчем и чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы играть», — приводят слова британца Eurosport.

Напомним, Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open — 2025, проиграв первый сет (7:6(7:5)) Александру Звереву (вторая ракетка мира) из-за травмы.

Материалы по теме
Джокович — о намёках Макинроя на симуляции травм: легче судить и критиковать, чем понимать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android