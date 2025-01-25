Маррей рассказал о будущей работе с Джоковичем на фоне его травмы

Победитель трёх турниров «Большого шлема» бывший британский теннисист Энди Маррей рассказал о будущей работе со своим подопечным, седьмой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Мы с Новаком договорились, что после турнира поговорим о будущем. Я думаю, он всегда готов выйти на корт и дать бой. Очевидно, что он не тренировался последние пару дней. Он тренировался прямо перед матчем и чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы играть», — приводят слова британца Eurosport.

Напомним, Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open — 2025, проиграв первый сет (7:6(7:5)) Александру Звереву (вторая ракетка мира) из-за травмы.