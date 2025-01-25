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Маррей — об игре Джоковича в полуфинале АО: тело реагирует не так, как тебе хотелось бы

Маррей — об игре Джоковича в полуфинале АО: тело реагирует не так, как тебе хотелось бы
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» бывший британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о полуфинальной игре Новака Джоковича на Australian Open — 2025.

«Это тяжело. Когда ты доходишь до этой стадии турнира, ты чувствуешь, что приближаешься к чему-то особенному, и очень жаль, если тело реагирует не так, как тебе хотелось бы», — приводят слова британца Eurosport.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В полуфинальной встрече вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча из-за травмы после первого проигранного сета — 6:7 (5:7). Джокович дважды играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.

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