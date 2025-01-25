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Тренер Арины Соболенко пришёл на финал Australian Open — 2025 с татуировкой тигра на лбу

Тренер Арины Соболенко пришёл на финал Australian Open — 2025 с татуировкой тигра на лбу
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Джейсон Стейси, тренер по физподготовке трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, пришёл на финал Открытого чемпионата Австралии – 2025 с татуировкой тигра (символ подопечной) на лбу.

За третий подряд титул чемпионки Australian Open Соболенко сражается с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
5
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Фото: скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

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