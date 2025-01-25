Тренер Арины Соболенко пришёл на финал Australian Open — 2025 с татуировкой тигра на лбу

Джейсон Стейси, тренер по физподготовке трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, пришёл на финал Открытого чемпионата Австралии – 2025 с татуировкой тигра (символ подопечной) на лбу.

За третий подряд титул чемпионки Australian Open Соболенко сражается с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Фото: скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.