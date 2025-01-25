Тренер Арины Соболенко пришёл на финал Australian Open — 2025 с татуировкой тигра на лбу
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Джейсон Стейси, тренер по физподготовке трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, пришёл на финал Открытого чемпионата Австралии – 2025 с татуировкой тигра (символ подопечной) на лбу.
За третий подряд титул чемпионки Australian Open Соболенко сражается с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Фото: скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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