Финал Соболенко — Киз связан одним фактом с матчем Шараповой и Серены на AO-2015
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Впервые с 2015 года в финале Открытого чемпионата Австралии встретятся теннисистки, которые выиграли свои предыдущие турниры в первый раз в карьере. Это Арина Соболенко, победившая в январе 2025 года на турнире в Брисбене, и американка Мэдисон Киз, победительница турнира в Аделаиде.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|5
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Такой расклад финалистов уже случался в финале Australian Open — 2015. Тогда встретились теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс (6:3, 7:6 (7:5) в пользу Уильямс). Шарапова впервые одержала победу на турнире в Брисбене в 2015 году, а Серена выиграла Итоговый турнир 2014 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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