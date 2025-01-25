Финал Соболенко — Киз связан одним фактом с матчем Шараповой и Серены на AO-2015

Впервые с 2015 года в финале Открытого чемпионата Австралии встретятся теннисистки, которые выиграли свои предыдущие турниры в первый раз в карьере. Это Арина Соболенко, победившая в январе 2025 года на турнире в Брисбене, и американка Мэдисон Киз, победительница турнира в Аделаиде.

Такой расклад финалистов уже случался в финале Australian Open — 2015. Тогда встретились теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс (6:3, 7:6 (7:5) в пользу Уильямс). Шарапова впервые одержала победу на турнире в Брисбене в 2015 году, а Серена выиграла Итоговый турнир 2014 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.