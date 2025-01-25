Арина Соболенко — Мэдисон Киз: белоруска сравняла счёт по сетам в финале АО-2025

В эти минуты в Мельбурне проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Мэдисон Киз, занимающей 14-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз.

Киз выиграла первый сет со счётом 6:3. Во второй партии Соболенко взяла пять геймов подряд и одержала уверенную победу — 6:2.

Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 4-1 (3-0 на харде). Киз одержала единственную победу над ней во втором круге Берлина-2021 (трава) — 6:4, 1:6, 7:5.

Соболенко — двукратная победительница и действующая чемпионка Australian Open. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный в 2023 году.