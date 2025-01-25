В XXI веке в год избрания президента США титул на AO практически всегда брала американка

В этом столетии каждый раз, когда в США вступал в должность новый президент, титул на Australian Open, за исключением одного раза, завоёвывала американская теннисистка.
В 2001 году, когда президентом США стал Джордж Буш-младший, турнир выиграла американка Дженнифер Каприати.
В 2009 году после инаугурации Барака Обамы триумфатором турнира стала Серена Уильямс. Американка продолжила эту традицию в 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность.
Тенденцию не поддержал только Джо Байден, пришедший к власти в 2021 году. Тогда Australian Open у женщин выиграла японка Наоми Осака (родители Осаки переехали в США, когда ей было три года).
В 2025 году президентом США вновь стал Трамп. А в финале Australian Open — 2025 прямо сейчас играет американская теннисистка Мэдисон Киз с белоруской Ариной Соболенко.
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|5
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
- 25 января 2025
-
13:22
-
13:06
-
12:59
-
12:57
-
12:48
-
12:21
-
12:14
-
12:06
-
11:53
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:32
-
11:29
-
11:05
-
09:55
-
07:00
-
02:13
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:13
- 24 января 2025
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:41
-
22:18
-
21:50
-
21:38
-
21:08
-
20:52
-
20:24
-
20:00
-
19:58
-
19:45