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В XXI веке в год избрания президента США титул на AO практически всегда брала американка

В XXI веке в год избрания президента США титул на AO практически всегда брала американка
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В этом столетии каждый раз, когда в США вступал в должность новый президент, титул на Australian Open, за исключением одного раза, завоёвывала американская теннисистка.

В 2001 году, когда президентом США стал Джордж Буш-младший, турнир выиграла американка Дженнифер Каприати.

В 2009 году после инаугурации Барака Обамы триумфатором турнира стала Серена Уильямс. Американка продолжила эту традицию в 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность.

Тенденцию не поддержал только Джо Байден, пришедший к власти в 2021 году. Тогда Australian Open у женщин выиграла японка Наоми Осака (родители Осаки переехали в США, когда ей было три года).

В 2025 году президентом США вновь стал Трамп. А в финале Australian Open — 2025 прямо сейчас играет американская теннисистка Мэдисон Киз с белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 5
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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