В XXI веке в год избрания президента США титул на AO практически всегда брала американка

В этом столетии каждый раз, когда в США вступал в должность новый президент, титул на Australian Open, за исключением одного раза, завоёвывала американская теннисистка.

В 2001 году, когда президентом США стал Джордж Буш-младший, турнир выиграла американка Дженнифер Каприати.

В 2009 году после инаугурации Барака Обамы триумфатором турнира стала Серена Уильямс. Американка продолжила эту традицию в 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность.

Тенденцию не поддержал только Джо Байден, пришедший к власти в 2021 году. Тогда Australian Open у женщин выиграла японка Наоми Осака (родители Осаки переехали в США, когда ей было три года).

В 2025 году президентом США вновь стал Трамп. А в финале Australian Open — 2025 прямо сейчас играет американская теннисистка Мэдисон Киз с белоруской Ариной Соболенко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.