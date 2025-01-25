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Анри Берне стал чемпионом юниорского Australian Open — 2025

Анри Берне стал чемпионом юниорского Australian Open — 2025
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В Мельбурне завершился финальный матч юниорского Australian Open — 2025, в котором встречались 17-летний швейцарский теннисист Анри Берне и его ровесник американец Бенджамин Уиллуэрт. Игра закончилась победой швейцарца в двух сетах — 6:3, 6:4.

Australian Open — юноши. Финал
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Анри Берне
Швейцария
Анри Берне
А. Берне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Бенджамин Уиллуэрт
США
Бенджамин Уиллуэрт
Б. Уиллуэрт

Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. Швейцарский теннисист сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника один эйс, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В эти минуты проходит финал женского турнира Australian Open — 2025, в котором играют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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