Анри Берне стал чемпионом юниорского Australian Open — 2025

В Мельбурне завершился финальный матч юниорского Australian Open — 2025, в котором встречались 17-летний швейцарский теннисист Анри Берне и его ровесник американец Бенджамин Уиллуэрт. Игра закончилась победой швейцарца в двух сетах — 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. Швейцарский теннисист сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника один эйс, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В эти минуты проходит финал женского турнира Australian Open — 2025, в котором играют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.