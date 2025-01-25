17-летняя японка Вакана Сонобе одержала разгромную победу в финале юниорского АО-2025

17-летняя японская теннисистка Вакана Сонобе стала победительницей юниорского Australian Open — 2025. В финальном матче она разгромила Кристину Пеничкову из Чехии — 6:0, 6:1.

Продолжительность матча составила 57 минут. Японка выполнила два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В эти минуты проходит финал взрослого женского турнира Australian Open — 2025, в котором играют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.