Мэдисон Киз победила Соболенко и завоевала титул чемпионки Australian Open — 2025

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2025 в женском одиночном разряде. Американская теннисистка Мэдисон Киз (14-я в рейтинге WTA) победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Собленко три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017.