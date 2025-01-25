Мэдисон Киз победила Соболенко и завоевала титул чемпионки Australian Open — 2025
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В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2025 в женском одиночном разряде. Американская теннисистка Мэдисон Киз (14-я в рейтинге WTA) победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
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|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Собленко три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017.
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