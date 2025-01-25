Соболенко выиграла 10 из 11 матчей на ТБШ с 2022 года, когда отдавала 1-й сет и брала 2-й
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко имеет впечатляющую статистику в матчах на турнирах «Большого шлема», когда проигрывает первый сет и выигрывает второй.
С 2022 года Соболенко выиграла 10 из 11 таких матчей.
В данный момент Соболенко борется с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз за победу в финале Australian Open – 2025. В этом поединке Арина проиграла стартовый сет со счётом 3:6 и забрала второй (6:2).
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|5
14
Мэдисон Киз
М. Киз
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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