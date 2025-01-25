Арина Соболенко сломала ракетку и ушла с корта в слезах после поражения на Australian Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла скрыть своего разочарования после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|5
|
|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
После решающего розыгрыша Соболенко разбила ракетку, после этого расплакалась под полотенцем, а потом ушла с корта в слезах.
Фото: Getty Images
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что сегодня, 25 января, Соболенко могла выиграть Australian Open в третий раз подряд. Для Киз это дебютная победа на ТБШ.
Комментарии
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