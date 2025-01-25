Арина Соболенко сломала ракетку и ушла с корта в слезах после поражения на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла скрыть своего разочарования после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

После решающего розыгрыша Соболенко разбила ракетку, после этого расплакалась под полотенцем, а потом ушла с корта в слезах.

Фото: Getty Images

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что сегодня, 25 января, Соболенко могла выиграть Australian Open в третий раз подряд. Для Киз это дебютная победа на ТБШ.