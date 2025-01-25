14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз выиграла свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Сегодня. 25 января, она в трёх сетах победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Собленко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Лучшим достижением Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема» был финал US Open — 2017. Также на её счету 9 титулов на турнирах WTA.