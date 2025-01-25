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Мэдисон Киз расплакалась в объятиях мужа после победы в финале Australian Open — 2025

Мэдисон Киз расплакалась в объятиях мужа после победы в финале Australian Open — 2025
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз расплакалась в объятиях мужа после дебютной победы на турнире «Большого шлема».

Фото: скриншот из трансляции

Сегодня, 25 января, Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Напомним, Киз вышла замуж в ноябре. Избранником спортсменки стал Бьорн Фрэтэнджело, чемпион «Ролан Гаррос» — 2011 среди юниоров. Киз и Фрэтэнджело начали встречаться ещё в 2017 году. С марта 2023 года пара была помолвлена. Фрэтэнджело часто сопровождает Киз на турнирах и иногда выступает в роли её личного тренера.

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