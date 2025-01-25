Мэдисон Киз расплакалась в объятиях мужа после победы в финале Australian Open — 2025
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз расплакалась в объятиях мужа после дебютной победы на турнире «Большого шлема».
Фото: скриншот из трансляции
Сегодня, 25 января, Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|5
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|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Напомним, Киз вышла замуж в ноябре. Избранником спортсменки стал Бьорн Фрэтэнджело, чемпион «Ролан Гаррос» — 2011 среди юниоров. Киз и Фрэтэнджело начали встречаться ещё в 2017 году. С марта 2023 года пара была помолвлена. Фрэтэнджело часто сопровождает Киз на турнирах и иногда выступает в роли её личного тренера.
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