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Мэдисон Киз стала пятой американкой, победившей на Australian Open с 2000 года

Мэдисон Киз стала пятой американкой, победившей на Australian Open с 2000 года
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14-я ракетка мира Мэдисон Киз стала пятой с 2000 года американской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде. Сегодня, 25 января, она в трёх сетах победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:3, 2:6, 7:5)и стала победительницей Australian Open — 2025.

Американские теннисистки — победительницы Australian Open с 2000 года:

  1. Линдсей Дэвенпорт (2000).
  2. Дженнифер Каприати (2001, 2002).
  3. Серена Уильямс (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017).
  4. Софья Кенин (2020).
  5. Мэдисон Киз (2025).

Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017.

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