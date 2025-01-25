Мэдисон Киз стала пятой американкой, победившей на Australian Open с 2000 года
14-я ракетка мира Мэдисон Киз стала пятой с 2000 года американской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде. Сегодня, 25 января, она в трёх сетах победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:3, 2:6, 7:5)и стала победительницей Australian Open — 2025.
Американские теннисистки — победительницы Australian Open с 2000 года:
- Линдсей Дэвенпорт (2000).
- Дженнифер Каприати (2001, 2002).
- Серена Уильямс (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017).
- Софья Кенин (2020).
- Мэдисон Киз (2025).
Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017.
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