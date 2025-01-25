Киз стала четвёртой в списке самых возрастных теннисисток, впервые выигравших ТБШ

Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала четвёртой в списке самых возрастных теннисисток, впервые выигравших турнир «Большого шлема».

Ранее такое удавалось только итальянке Флавии Пеннетте на US Open — 2015, ей было 33 года 199 дней, американке Энн Джонс на Уимблдоне-1969 — 30 лет 261 день — и итальянке Франческе Скьявоне на «Ролан Гаррос»-2010, ей было 29 лет 347 дней.

В финальном матче Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (14-я в рейтинге WTA) победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. В прошлом году победительницей этого турнира была Арина Соболенко.