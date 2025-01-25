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Киз стала четвёртой в списке самых возрастных теннисисток, впервые выигравших ТБШ

Киз стала четвёртой в списке самых возрастных теннисисток, впервые выигравших ТБШ
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Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала четвёртой в списке самых возрастных теннисисток, впервые выигравших турнир «Большого шлема».

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Ранее такое удавалось только итальянке Флавии Пеннетте на US Open — 2015, ей было 33 года 199 дней, американке Энн Джонс на Уимблдоне-1969 — 30 лет 261 день — и итальянке Франческе Скьявоне на «Ролан Гаррос»-2010, ей было 29 лет 347 дней.

В финальном матче Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (14-я в рейтинге WTA) победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. В прошлом году победительницей этого турнира была Арина Соболенко.

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