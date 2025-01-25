Киз не позволила Соболенко выиграть Australian Open в третий раз подряд
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла завоевать титул чемпионки Australian Open в третий раз подряд.
В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз. Для Киз это дебютная победа на ТБШ.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Отметим, что в последний раз выиграть AO три раза подряд удавалось Мартине Хингис ещё в XX веке (1997-1999). Также подобного добивались Маргарет Корт (1969-1971), Ивонн Гулагонг (1974-1976), Штеффи Граф (1988-1990) и Моника Селеш (1991-1993).
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