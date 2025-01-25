Киз не позволила Соболенко выиграть Australian Open в третий раз подряд

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла завоевать титул чемпионки Australian Open в третий раз подряд.

В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз. Для Киз это дебютная победа на ТБШ.

Отметим, что в последний раз выиграть AO три раза подряд удавалось Мартине Хингис ещё в XX веке (1997-1999). Также подобного добивались Маргарет Корт (1969-1971), Ивонн Гулагонг (1974-1976), Штеффи Граф (1988-1990) и Моника Селеш (1991-1993).