Арина Соболенко прокомментировала поражение от Мэдисон Киз в финале Australian Open — 2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале Australian Open – 2025.
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В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.
«Мэдисон, вау, что за турнир! Ты так билась, чтобы выиграть этот трофей, сегодня показала невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду, вы это заслужили. Наслаждайтесь празднованиями – реально весёлой частью всего этого.
Спасибо всем организаторам, всем, кто делал моё пребывание здесь комфортным. И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем и буду стараться изо всех сил. Спасибо, ребята, за потрясающую атмосферу!» — сказала Соболенко на церемонии награждения.
- 25 января 2025
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