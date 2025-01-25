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Арина Соболенко прокомментировала поражение от Мэдисон Киз в финале Australian Open — 2025

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Мэдисон Киз в финале Australian Open — 2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

«Мэдисон, вау, что за турнир! Ты так билась, чтобы выиграть этот трофей, сегодня показала невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду, вы это заслужили. Наслаждайтесь празднованиями – реально весёлой частью всего этого.

Спасибо всем организаторам, всем, кто делал моё пребывание здесь комфортным. И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем и буду стараться изо всех сил. Спасибо, ребята, за потрясающую атмосферу!» — сказала Соболенко на церемонии награждения.

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