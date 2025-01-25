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Киз с 11-й попытки выиграла AO. Столько же попыток у Возняцки

Киз с 11-й попытки выиграла AO. Столько же попыток у Возняцки
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Американская теннисистка, 14-я ракетка мира 29-летняя Мэдисон Киз с 11-й попытки выиграла Открытый чемпионат Австралии. Столько же попыток потребовалось датской теннисистке Каролине Возняцки. Она выиграла Australian Open в 2018 году, обыграв румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Американка Мэдисон Киз в финальном матче Australian Open — 2025 победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Белоруска становилась чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в 2023 и 2024 годах.

В мужской финальной встрече Australian Open — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

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