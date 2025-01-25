Киз с 11-й попытки выиграла AO. Столько же попыток у Возняцки

Американская теннисистка, 14-я ракетка мира 29-летняя Мэдисон Киз с 11-й попытки выиграла Открытый чемпионат Австралии. Столько же попыток потребовалось датской теннисистке Каролине Возняцки. Она выиграла Australian Open в 2018 году, обыграв румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Американка Мэдисон Киз в финальном матче Australian Open — 2025 победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Белоруска становилась чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в 2023 и 2024 годах.

В мужской финальной встрече Australian Open — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.