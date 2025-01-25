«Как обычно, это вы виноваты!» Арина Соболенко обратилась к команде после поражения на AO

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно обратилась к своей команде после поражения в финале Australian Open – 2025.

В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

«Надо сказать что-то команде? Как обычно, это вы виноваты! Ближайшую неделю не хочу вас видеть, ненавижу вас. Да нет, на самом деле спасибо за всё, что делаете для меня, и всё такое (смеётся). Думаю, мы сделали всё, что могли, просто Мэдисон невероятно играла, я ничего не могла поделать в этом матче. В следующий раз, когда буду играть против Мэдисон, то покажу теннис получше. Люблю свою команду, люблю вас, ребята», — сказала Соболенко на церемонии награждения.