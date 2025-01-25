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«Я буду плакать!» Киз произнесла трогательную речь после победы на Australian Open — 2025

«Я буду плакать!» Киз произнесла трогательную речь после победы на Australian Open — 2025
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала завоевание титула на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Сегодня, 25 января, Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Запаситесь терпением, потому что я буду плакать! Без слёз точно не получится. Во-первых, Арина, невероятная игра, я рада, что в итоге смогла с тобой поквитаться (смеётся). Невероятный теннис, против тебя всегда так тяжело играть, поздравляю тебя и твою команду с ещё одним потрясающим выступлением на «Шлеме».

Спасибо всем, кто приходил на трибуны и поддерживал, я всегда чувствую себя здесь как дома. Мой первый полуфинал «Шлема» был здесь, а сейчас я здесь же выиграла свой первый «Шлем», это очень многое значит для меня.

Спасибо моей команде… Тут я буду плакать. Я так долго этого хотела! Я уже однажды играла в финале «Шлема», он сложился не в мою пользу, и я не знала, смогу ли когда-либо получить ещё одну попытку выиграть этот трофей. Но моя команда верила в меня всегда, спасибо вам большое!

Они верили в меня, даже когда я сама теряла веру. В прошлом году было так тяжело – травмы, я не знала, смогу ли ещё когда-либо это сделать. Быть здесь, держать этот трофей, сделать это вместе с мужем, который сейчас стоит в ошеломлении и растерянности… Я так вас люблю!

Теперь и я в ошеломлении и растерянности. Спасибо вам, я благодарна всем, кто помогал мне верить в себя и продолжать двигаться к моей мечте. Спасибо вам!» — сказала Киз на церемонии награждения.

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