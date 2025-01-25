Андрей Ольховский: Киз потрясающая, сыграла надёжнее и интереснее Соболенко

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал исход женского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Сегодня, 25 января, 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.

«Результат финала Australian Open действительно неожиданный. Я считал Соболенко однозначным фаворитом, Киз преподнесла сюрприз. Но Мэдисон молодчина, справилась с волнением и играла на очень высоком уровне. А Соболенко немного не хватило дожать соперницу. Может быть, её уверенность даже в какой-то момент подвела. Киз сыграла надёжнее и интереснее.

Киз вообще потрясающая — обыграть первую и вторую ракеток мира. Одну в матчболе, другую — 7:5 в решающем. Это очень сильный результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.