Мэдисон Киз на Australian Open — 2025 повторила достижение Светланы Кузнецовой 2009 года

Американская теннисистка, 14-я ракетка мира 29-летняя Мэдисон Киз стала первой теннисисткой, обыгравшей первую и вторую ракетку мира на одном турнире «Большого шлема». До этого такое удавалось победительнице двух турниров «Большого шлема» российской теннисистке Светлане Кузнецовой на «Ролан Гаррос» — 2009. Тогда Светлана обыграла в 1/4 Серену Уильямс (7:6 (7:3), 5:7, 7:5) и в финале Динару Сафину (6:4, 6:2).

Мэдисон Киз в финальном матче Australian Open — 2025 победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Вторую ракетку мира Игу Швёнтек Киз обыграла в полуфинальном матче со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

В мужской финальной встрече Australian Open — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.